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環團籲藍綠白落實無煤中火 作為氣候立委評比指標

2025/5/27 12:12
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（中央社記者郭建伸台北27日電）藍白立委共同提案希望立法院決議2028年完成無煤中火的國家減碳目標。環保團體今天呼籲，立法院表決無煤中火決議提案時，請藍綠白3個黨團都能支持，或提出更能反映民意版本，民團將以此作為台灣氣候立委的評比指標。

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷等人日前提案，希望院會作成決議，在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。立法院經濟委員會上週召集協商，但朝野未能達成共識，將提案送交黨團協商處理。

台灣健康空氣行動聯盟及彰化縣醫療界聯盟今天舉行「中火燃煤還是每天事實，拒絕用肺發電就是義務」記者會，並呼籲藍綠白3個黨團都支持2028年可達成無煤中火。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，儘管台灣空品確實有進步，但距離世界衛生組織（WHO）2021年指引的5微克還有一段距離；其中，中部和高屏空品區分別約為15微克及18微克，高雄大寮的空品年均值更超過20微克，是WHO標準值的4倍。

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台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，感謝29位跨黨派立委，願意連署支持2028中火無煤的提案，並希望這份決議不分朝野黨派都能為民眾的健康投下贊成票，還給全台灣民眾自由呼吸的權利。

岳祥文表示，這份決議將視為台灣氣候立委的評比指標，並呼籲未連署的跨黨派立委能在院會表決時表態支持，或提出更能反映民意的進步版本。（編輯：蘇龍麒）1140527

#減碳
#中火
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