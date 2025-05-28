神農獎得主科技養殖小丑魚 外銷14國

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（中央社記者鄭維真彰化28日電）彰化縣長王惠美今天參訪第34屆全國十大神農獎得主薛雍霖的小丑魚繁殖場。薛雍霖說，以科技養魚，在觀賞魚市場透過人工養殖取代野外捕撈，減少環境生態衝擊，目前外銷14國。

王惠美表示，薛雍霖所飼養的小丑魚從孵化、育苗到成魚，採科技養魚一條龍經營，打造現代化水產養殖場，成功將彰化在地養殖業推向國際舞台，可說是彰化之光、台灣驕傲。

薛雍霖接受媒體聯訪說，他從研究所畢業後，就想將小丑魚品項做得更齊全，採用科技養魚，在觀賞魚市場透過人工養殖取代野外捕撈，避免破壞珊瑚礁海域環境，目前有35個小丑魚品系，外銷14個國家。

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薛雍霖表示，他回故鄉彰化創業，逐步建立屬於他自己的小丑魚王國，感謝縣府及漁會長期對他的輔導及支持，讓他無後顧之憂，逐漸壯大，「把好的MIT產品帶到國際上」。

薛雍霖指出，目前常態養殖品種多樣，也將量產技術小型化加以推廣，讓民眾能培養興趣，輕鬆在家養殖，同時鼓勵大家養魚能以人工魚取代野生魚。（編輯：李淑華）1140528