台南鳳梨火龍果搶攻日本九州市場 黃偉哲賣力行銷

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（中央社記者楊明珠熊本31日專電）台積電在日本熊本設廠，台灣物產大舉搶攻九州市場。日本最大零售商永旺（AEON）正在九州舉辦販售台灣鳳梨、香蕉等物產的「台灣祭」，台南市長黃偉哲昨天出席活動慶典儀式，他期盼能為日本高端消費者帶來台灣產品。

永旺九州公司5月29日起至6月1日舉辦「台灣祭」，昨天在熊本縣上益城嘉島町的永旺購物中心舉辦慶祝儀式，黃偉哲與永旺九州公司的社長中川伊正等人出席祝賀典禮。

「台灣祭」活動在九州（熊本、福岡、佐賀、大分、宮崎、鹿兒島等縣）的永旺等共47家店鋪販售台灣美食，包括鳳梨、香蕉、火龍果等台灣農特產及鳳梨酥等台南好物。近年來在日本大受歡迎的魯肉飯、台灣風味拌麵也是銷售重點，備受喜愛。

黃偉哲接受中央社記者採訪時表示，「台南市議會正值會期中，正好在端午節連假有個空檔，我趕來熊本。日本最大零售商永旺正在舉辦九州的台灣祭，裡面陳列很多台南好物，尤其是台南當季的鳳梨，鳳梨甜度高達17至19度，備受喜歡。我們今天在永旺超市見證了許多消費者都一買再買。試吃活動也非常成功」。

台積電到熊本設廠後，熊本的台灣人大增。黃偉哲說：「不只是給台積電的員工帶來家鄉味，也讓很多日本很高端的消費者喜歡台灣的產品，包括香蕉、鳳梨、火龍果等許多好吃的農產品及農產加工品。永旺長久以來與台南有深入交往與聯繫，非常感謝永旺所有好友能選擇台南好物」。

日本正值30年來最嚴重的米荒、米價飆漲情形，業者陸續引進外國產的米，台南的米也進到日本市場。

黃偉哲對中央社表示，「台南的米去年賣到日本2400公噸，今年會突破3000公噸，下週會有一批台南的米要裝櫃賣到日本，日本缺米，台灣和日本關係很密切，可以提供。我們有很好的台灣米，尤其嘉南平原是台灣的米倉，嘉南平原種出的好米是日本消費者的首選」。

黃偉哲也了解日本政府為了解決米荒，3月起釋出政府儲備米，經由協商合約制釋出的儲備米，首批是2022年產的「古古米」及2021年產的「古古古米」。

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黃偉哲表示，「與其要吃『古古古米』這些倉儲的米，不如吃新鮮的台灣米。尤其台南的米就是八田與一技師在烏山頭蓋的水庫嘉南大圳孕育出來的台南好米，所以有八田的味道，希望大家喜歡」。

台灣與九州患難見真情，2016年熊本發生大地震之際，台南市、高雄市捐善款馳援熊本縣的市町郡等。2021年九州地區為了協助台灣銷售鳳梨，特別舉辦力挺台灣鳳梨的販售活動，雙方友誼深厚。去年永旺九州社長中川伊正被台南市任命為友好親善大使。（編輯：周永捷）1140531