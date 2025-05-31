快樂可樂軟糖疑大麻污染 食藥署暫停同廠產品進口

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（中央社記者曾以寧台北31日電）知名糖果品牌哈瑞寶「快樂可樂」軟糖疑遭大麻污染，多名荷蘭民眾食用後不適。衛福部食藥署今天表示，台灣未進口同批號，但將暫停自疑有問題的德國廠進口所有口味軟糖。

媒體外電報導，近日有數名荷蘭消費者食用知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）的「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味軟糖後，出現頭暈等不適症狀，經檢測發現部分產品遭大麻污染。當地警方表示，目前疑似受污染的為1公斤包裝、有效日期為2026年1月的軟糖，生產批號為「L341-4002307906」。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字回應，經查，以品名關鍵字「快樂可樂」或「happy cola」查詢，受理日期於111年05月30日至114年05月29日期間，無相同批號或同規格產品的申請輸入查驗紀錄。

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食藥署副署長林金富並於下午對媒體表示，此廠牌糖果非常受兒童歡迎，也非民生必需品，因此以保護國人健康為優先，採取邊境管制最高管制措施；在國外原廠釐清疑慮前，將暫停受理本次出現疑慮的哈瑞寶公司旗下德國製造廠所製造的所有口味軟糖產品之輸入查驗，待釐清疑慮、排除風險後，再予以恢復。

林金富說，該品牌在土耳其等地區也有生產線，不過因根據國際輿情，目前鎖定有問題的可能為德國廠；不過狀況仍不明朗，據了解廠商仍在釐清事發原因中，食藥署將透過該國駐台灣官方代表機構，持續了解後續狀況。（編輯：李亨山）1140531