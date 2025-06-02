第51屆曾虛白新聞獎7/1起收件 鼓勵優質報導

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（中央社記者洪素津台北2日電）第51屆曾虛白先生新聞獎今天公布獎勵辦法，徵件時間自今年7月1日至15日止，邀請國內新聞從業人員、大專院校學生及新聞學術工作者參賽，為公共事務、社會正義與新聞專業發聲。

曾虛白新聞獎自創設以來，秉持提升新聞品質與社會關懷的宗旨，表彰優秀新聞作品與新聞學術著作。

第51屆曾虛白新聞獎持續推動多元議題報導，獎項類別涵蓋公共服務報導獎（含文字類、影音類、音頻類、數位創新類）、新聞學術著作獎，以及信義房屋社區營造與地方創生報導獎、台電大專院校學生環境與生態永續報導獎（含文字類、影音類、短影音類）。

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本屆各獎項均設有獎金、獎座或獎狀，鼓勵媒體工作者、學生以專業精神投入報導與創作。參賽作品須於民國113年7月1日至114年6月30日期間發表，並符合各獎項規定的資格與格式。參賽方式採網路報名，到活動官網填寫報名表單並上傳作品，新聞學術著作獎另須寄送實體書籍。

財團法人曾虛白先生新聞獎基金會表示，希望透過獎項鼓勵優秀新聞報導與研究，強化媒體角色，促進社會進步，歡迎共襄盛舉。（編輯：張雅淨）1140602