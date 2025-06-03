CGY等車牌代碼有不雅諧音 公路局暫不製作

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）不少人買車會挑車牌，並介意諧音或不雅的車牌，交通部公路局今年挑出9組英文代碼開放票選，不合適比例均達10%以上，包括CGY、CKD、PLA等，將列為暫時保留、不製作。

考量因社會文化、民眾使用習性以及民情習俗等因素，民眾對於車輛號牌英文代碼特殊含義、合適性（諧音或不雅）觀點可能不同，公路局為蒐集各方意見作為製作時參考，自民國110年起，將各年度2年內預計製作號牌代碼列在監理服務網進行調查。

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，公路局發布新聞稿表示，今年度車牌英文代碼意見調查，共有9組英文代碼，經統計6543人次參與投票，根據統計，9組代碼不合適比例均達10%以上。

包括自用小客（貨）車的CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）；普通重型機車的PLA（PLA中國人民解放軍縮寫）、PLZ（PLZ拜託please縮寫）、PPL（PPL人們people縮寫）；電動營業小客車的EAP（EAP員工協助方案）；電動普通重型機車的ETC（ETC高速公路電子收費系統）；電動輕型機車的EXM（EXM打擾Excuse me縮寫）、EXP（EXP有效期限縮寫）。

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公路局指出，上述經調查不合適比例達10%以上的號牌代碼，將列為暫時保留、先不予製作，而調查結果將作為未來號牌製作滾動檢討參考依據。

今年度車牌英文代碼意見調查期間為2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種。（編輯：吳素柔）1140603