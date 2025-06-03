化粧品全面禁硼酸預告期滿 業者盼延長緩衝期

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）食藥署預告「化粧品成分使用限制表」修正草案，硼酸不得使用於化粧品「非藥用牙膏及漱口水」，草案昨天預告期滿，意見多數為業者盼給更長緩衝期，食藥署表示，審視國內產業評估合適上路時程。

預告草案刪除硼酸（Boric acid）使用規定，硼酸目前只限使用於「非藥用牙膏及漱口水」，限量0.1%，且不得使用於三歲以下孩童，又依「化粧品禁止使用成分表」規定，其他化粧品不得使用硼酸。因此，未來硼酸全面不得使用於化粧品。

除了彩妝，根據食藥署相關規定，洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、護髮油、化粧水、爽身粉、止汗劑、唇膏、粉底、眼線液、指甲油、漱口水、牙膏等都屬於化粧品的範疇。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字向中央社記者說明，這個草案預告期至6月2日，目前接獲9則意見，多數意見係就草案規定內容詢問，及為因應業者配方修改等因素，建議給予更長的緩衝期。

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原預計明年7月1日起硼酸將不得使用於化粧品中的「非藥用牙膏及漱口水」，食藥署表示，後續將依法制作業程序辦理公告作業事宜。另外為減緩產業衝擊，將視各界意見，並審視國內產業情形，評估合適緩衝期，上路時間以正式公告內容為準。

待新規定上路後，添加化粧品禁止使用成分，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條，可處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或廢止該化粧品登錄。（編輯：李亨山）1140603