台科大自動化工程專班 3高工學生可甄選直升

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（中央社記者許秩維台北4日電）台科大和3所技術型高中合作，推動自動化工程專班，預計招收60名，技高學生可提早接受台科大教學資源，完成技高學業後，不需考統測或學測，通過甄選就能直升台科大。

台灣科技大學今天舉行記者會，宣布與大安高工、新竹高工、台中高工攜手推出「台科大自動化工程專班」，專班課程橫跨電機機械、機電整合、AI應用、智慧製造與機器人系統整合等，透過創新的學習規劃與產學訓練，為學生鋪設從技術型高中到科技大學的完整路徑。

台科大校長顏家鈺表示，現在很多動手做的事情，正在間接轉型或是逐漸被機器人取代，因此這些元素應該要逐步導入高中，自動化領域正好是導入這些AI元素最明顯的，希望透過台科大和技高合作的專班，讓學生提早學習。

台科大教務長陳素芬說明，這個專班是配合教育部推動的新五專模式專班，台科大和3所技術高中合作，學生完成技高學業後，不需要考統測或學測，只要通過甄選就能直升台科大；3所技高會各自設定入學條件和不同就讀階段的篩選條件。

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在名額方面，陳素芬提到，大安高工控制科提供30個名額，新竹高工機械科和台中高工資訊科分別提供15個名額；新竹高工提供符合資格的考生每學年2萬元獎學金（3學年6萬元），台中高工提供正取入學者獎學金5萬元。另外，台科大針對各校前5名，加碼提供1萬元獎學金。

陳素芬指出，台科大將導入學習資源到技高端，例如台科大教授到技高授課，技高學生寒暑假到實驗室實習、安排企業參訪或跨校專題等；技高學生畢業進入台科大後，可以唸完4年取得學士學位，也能唸完大二取得副學士學位後先去就業，兩年內再回來完成學士學位。（編輯：吳素柔）1140604