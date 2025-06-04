假投資猖獗 農漁會113年通報攔阻逾1.8億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）農業部農業金融署配合警政單位，全力遏阻詐騙，民國113年有超過3成的農漁會信用部通報，並成功攔阻255件詐騙案，金額達新台幣1億8213萬元，多數是假投資詐騙。

農金署今天發布新聞稿，依據警政署統計，113年共117家農漁會信用部通報，成功攔阻255件詐騙案件，攔阻金額1億8213萬元。攔阻總金額達百萬元以上者有40家，其中以新北市八里區農會2438萬元居冠、板橋區農會1817萬元居次、台中市台中地區農會1478萬元第三。

目前全台有302家農會及40家漁會，113年通報並攔阻詐騙的117家農漁會，約占總數34%。

農金署說，113年通報詐騙件數最多的是新北市中和地區農會12件；攔阻金額及案件數最多的縣市為新北市，分別為6112萬元及46件；另單筆攔阻最高金額為新北市八里區農會1500萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農金署說，113年農漁會成功攔阻詐騙案中，多數屬假投資詐騙，包括：民眾參加股票投資Line群組、多層次傳銷等組織，誤信投資可穩賺不賠、投資越多賺越多等詐騙話術，欲向親友或農會借貸高額資金進行投資；經信用部櫃員主動關懷後察覺可疑，耐心分析及解說，並立即通知員警到場協助處理，成功攔阻並守住客戶積蓄。

農金署說，114年與台灣金融研訓院合作拍攝「防制AI換臉詐騙宣導影片」，協助民眾認識AI科技可能帶來的詐騙風險，影片已於農金署官方YouTube頻道及臉書上架發布，並於農漁會信用部營業廳及自動櫃員機播放；同時也在偏鄉地區辦理農金服務行動列車活動，加強宣導防制金融詐騙，協助偏鄉民眾提升風險意識與識詐能力。（編輯：吳素柔）1140604