大潤發8月起改名大全聯 祭會員卡早鳥轉換優惠

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（中央社記者劉千綾台北4日電）全聯併購大潤發，今年8月起大潤發將改名「大全聯」。全聯表示，今天起至7月底推出大潤發會員卡早鳥連結，會員只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點。

全聯於2022年併購大潤發，歷經3年的規劃與整合，將於今年8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」。為提供給消費者更好的消費體驗與回饋，全聯針對大潤發會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整。

全聯透過新聞稿表示，自6月4日起至7月底推出大潤發會員卡早鳥連結，會員只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點。

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至於原大潤發的會員仍可在7月31日前，於全台大潤發正常累積、折抵發幣，未折抵的剩餘發幣，將於8月1日起一次性自動轉為福利點，但全聯提醒，必須在明年4月5日前使用完畢，點數在全台大全聯、全聯皆可使用。

全聯指出，全聯會員除可在全聯折抵點數外，亦可至大全聯消費折抵，讓會員點數折抵更加多元，也將能擴大會員消費生態圈。（編輯：張均懋）1140604