乾眼症困擾183萬人 醫：白內障患者術後更要注意

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（中央社記者曾以寧台北5日電）全台約180萬人受乾眼症困擾，醫師提醒，常見的白內障也是乾眼症風險因子之一，糖尿病和配戴隱形眼鏡習慣也會增加乾眼風險，接受白內障手術者更要注意，以免降低整體治療品質。

現代社會手機不離身，人們平時高度用眼，加上邁入超高齡化社會，乾眼症與白內障已成為國人常見的眼疾。根據統計，銀髮族平均每3人就有1人罹患乾眼症，且研究發現，有8成白內障患者在術前就有乾眼症的問題，而白內障手術也可能會誘發或加劇乾眼症狀。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽今天在衛教記者會表示，台灣粗估約183萬人飽受乾眼症困擾。患者會出現眼睛乾澀、異物感、痛、灼熱感、畏光及眼睛紅癢等不適，且因夏季長時間待在冷氣房乾燥環境，約51%患者症狀會在夏季明顯加劇。

孫啟欽指出，現代人長時間緊盯3C螢幕、眨眼次數從每分鐘10到12次，減少到3到4次。加上自體免疫疾病與糖尿病等慢性病盛行、習慣配戴隱形眼鏡等，都是增加乾眼風險的重要因素。此外，女性的乾眼症盛行率更是高於男性約2倍，且年齡愈長，發病率亦顯著上升。

60歲的詹小姐就在多年前就發現隱形眼鏡怎麼也戴不上，但未放在心上，直到某天眼睛劇烈刺痛、佈滿血絲並出現大量分泌物，才趕緊就醫，眼睛角膜竟已多處破皮，確診為嚴重乾眼症，嚴重時「每天早上睜開眼之前，都會預期接下來會痛」，日常生活深受困擾。

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台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮提醒，除了年齡、生活習慣等因素，眼部相關手術如白內障、近視雷射、眼角膜手術，也可能誘發或加劇乾眼症狀。

徐旭亮指出，據統計，10名患者中有1到4人會在白內障術後出現乾眼症，若乾眼症狀惡化，可能導致角膜損傷與不適，降低整體治療滿意度與視覺品質；由於白內障手術後有出現乾眼症的患者，53.1%會在第1週出現症狀，因此建議在術後第1至第2週進行檢查，以利於及早介入治療，一旦術後出現眼睛刺痛、乾澀等，也要提高警覺。（編輯：李淑華）1140605