瞥見海報意外揪出早期乳癌 婦重獲新生當醫院志工

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（中央社記者鄭維真彰化5日電）64歲張麗華3年前到彰化醫院骨科看診時，無意間看見五大癌免費篩檢海報，順道接受乳房X光攝影檢查，意外發現早期乳癌並治癒，她為表達感恩，回到醫院擔任志工鼓勵民眾篩檢。

彰化縣防癌協會及衛生福利部彰化醫院今天舉行五癌篩檢防治宣導活動，彰化縣衛生局副局長蕭惠玲、彰化醫院院長曾孔彥及放射腫瘤科主任吳俊玠，以及彰化縣防癌協會理事楊玉隆、黃啟民與總幹事張靜文等人與會，並邀請張麗華上台說出心路歷程。

吳俊玠表示，張麗華經乳房攝影發現左乳有異常鈣化點，再進行乳房超音波與切片檢查，確診為1公分大原位癌，屬於乳癌第0期，她接受乳房保留手術、放射線及荷爾蒙治療，3年來定期追蹤未見復發跡象，顯示早期篩檢關鍵價值。

張麗華說，過去她沒任何症狀，也從未想過會罹患癌症，當時看到海報就去櫃檯詢問，沒想到救了自己一命，後來她選擇成為醫院志工，希望以親身經歷推廣癌症篩檢，讓更多人能早期發現，把握治療契機。

吳俊玠指出，根據衛福部國民健康署統計，乳癌20年來高居台灣女性癌症發生率第1位，且有年輕化趨勢。

吳俊玠強調，乳癌5年存活率與發現時期密切相關，第0期存活率達97.7%，第1期95.7%，第2期89.1%，第3期72.3%，第4期25.7%，因此定期檢查、及早發現能大幅提高治癒率與生活品質，並有機會進行乳房保留手術，對患者情緒支持與自信有正向幫助。

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曾孔彥說明，這次活動透過醫師解說與實例分享，提高民眾對乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等免費五癌篩檢的認識，期望讓更多人關心自身健康。

蕭惠玲說，符合癌篩資格的彰化縣民每完成1項可領取價值新台幣100元禮券，最多可領600元。（編輯：李淑華）1140605