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台灣工藝郵票發行 方寸間欣賞藺編漆陶竹藝典藏

2025/6/6 17:18（6/6 18:01 更新）
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台灣工藝研究發展中心與中華郵政合作推出「台灣工藝郵票」，6日舉辦發行典禮，工藝郵票一套4枚，盼傳遞台灣工藝技藝的精湛細節，並象徵台灣工藝傳承的精神與價值。中央社記者張皓安攝 114年6月6日
台灣工藝研究發展中心與中華郵政合作推出「台灣工藝郵票」，6日舉辦發行典禮，工藝郵票一套4枚，盼傳遞台灣工藝技藝的精湛細節，並象徵台灣工藝傳承的精神與價值。中央社記者張皓安攝 114年6月6日
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華郵政與國立台灣工藝研究發展中心合作，發行台灣工藝郵票1套4枚。中華郵政總經理江瑞堂今天表示，期盼透過郵票流通，讓世界看見台灣豐沛的文化創造力及精湛工藝。

中華郵政舉辦台灣工藝郵票發行典禮，這套4枚以工藝中心代表作品為主題的台灣工藝郵票，面值均為新台幣8元。

江瑞堂致詞時表示，這次與工藝中心合作，發行台灣工藝郵票1套4枚，精心挑選工藝中心典藏，包括顏水龍繪製設計圖、謝春子以藺草編織的纖維工藝作品「藺草提籃」、林葆家的陶藝作品「漫舞」、賴高山的漆藝作品「山影」、黃塗山的竹藝作品「三角錐型花器」為主題。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮指出，台灣工藝郵票的發行，「雖然只是在方寸之間，但呈現的是台灣頂級工藝精神的展現」。

江瑞堂指出，這套郵票不僅是對台灣頂尖工藝成就的崇高致敬，更是對工藝大師們畢生奉獻精神的緬懷與傳揚。

透過郵票廣泛流通，江瑞堂表示，希望將這份屬於台灣的驕傲，傳遞到社會的每個角落，甚至飄洋過海，讓世界看見台灣豐沛的文化創造力及精湛工藝。

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江瑞堂指出，台灣工藝郵票的發行，不僅為集郵愛好者提供珍貴收藏品，更為民眾開啟一扇欣賞台灣工藝的窗口，「收藏這套郵票，就好像收藏台灣頂級工藝的縮影」。

配合郵票發行，中華郵政表示，特別推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、套組及郵摺各1款，方便民眾收藏，有興趣的民眾可至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或上網至「i集郵」訂購。（編輯：管中維）1140606

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江瑞堂
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賴高山
台灣工藝郵票 中華郵政6日發行1套4枚
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