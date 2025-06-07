陳時中解析健保財務4壓力 指保費應考量人口結構

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（中央社記者曾以寧台北7日電）115年健保總額範圍草案高推估下安全準備金恐不足1個月。行政院政務委員陳時中今天表示，健康管理費用有高齡化、新科技及篩檢等4大影響因素，保費應把人口結構納入考量。

衛福部日前公布明年健保總額成長範圍，低推估2.942%、高推估5.5%；據試算，若採高推估，明年總額將達新台幣9883.1億元，安全準備金則剩下0.96個月，恐面臨保費調漲壓力。「健保安全準備金」像是家裡應急需準備周轉金，據健保法規定，最低安全水位以1個月為基準。

陳時中今天出席台北市公共衛生師公會論壇並在會後接受媒體聯訪表示，目前衛福部所提出的僅是草案，還要經國發會核定再送健保會，由各方代表共同考慮安全準備金1個月的基本條件要不要打破，及整體開銷是否緊繃等問題。

對於是否將調保費，陳時中強調，「如果要用假設性問題來討論，我覺得我可以不用回答」。但指出部長要站在人民角度看這件事情，「既要顧健康，再來顧荷包，希望兩者都能夠做好。」

健康管理費用，陳時中分析有4大影響因素，包含高齡化、人口減少、新藥新科技影響，以及癌症篩檢帶來的影響。

人口結構部分，他指出，國內人口自2020年開始人口負成長，以去年死亡20萬餘、出生13萬餘計算，減少的7萬人約占總人口千分之3，健保少了千分之3的保費收入，且醫療費用較低的人口減少、高齡人口增加的趨勢仍在持續，2040年高齡人口更將達到31%，因此政府應該在規劃保費時把人口結構納入考量。

健保收取的保費在減少，國人的可支付能力也降低，政府需要把人口結構改變納入保費的考量。

新藥新科技部分，陳時中認為，是民眾面對重症的「最後稻草」，若政府不給，民眾就轉向尋求偏方，反會「又更糟糕，又花更多錢」，因此應把人民被騙掉的、用偏方沒產生好效果的費用納入評估。

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至於癌症篩檢，陳時中說，今年政府增加投入新台幣40億元擴大癌症篩檢，癌症防治費用規模增加近1倍；但隨患者被篩檢出來，短期反會讓醫療費用增加很多，長期才會看到減少。因此認為明年應將癌症篩檢成果列為專案計畫，增加個案健康管理費用，而非加在醫療費用上。

針對此議題，衛生福利部長邱泰源日前受訪表示，變數相當多，健保財源會浮動，現在還不敢確定，基本上還不會需要調高保費。（編輯：李亨山）1140607