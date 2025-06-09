嘉縣學子經濟因素欲棄讀台大 校外基金會挹注助圓夢

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（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）嘉縣私立協同中學劉姓高中應屆生申請入學錄取台大等學校，經濟因素影響，透過網路抒發無法就讀台大引起關注；校方表示，學校引薦校外基金會協助，讓他選擇台大圓夢。

協同中學今天表示，劉生在校表現優異，今年透過申請入學管道，同時錄取台大經濟、政大統計，並備取政大金融、政大法律，以及中正電機等。

劉生日前曾在Threads（脆）上發文，指收到錄取通知書十分開心，對大學生活充滿憧憬，但自己忽略了南北生活開銷巨大差異，家中經濟情況根本無法支撐在北部生活開銷，因而心灰意冷，對此，許多網友留言希望他不要放棄。

劉生在校曾向輔導室人員提及，家中經濟不佳，目前還有一名就讀國小二年級弟弟，且家中長輩近來有法律糾紛，需要訴訟費用，幾番考量後，劉生有意放棄台大經濟系，而選擇就讀當地的中正大學電機系。

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校方表示，住雲林縣的劉生家庭並非一般中低收入戶，在校期間，曾申請愛心獎學金，近期獲悉劉生經濟考量後，積極聯繫並表達可引薦校外基金會資助，讓劉生可以安心北上學習。

校方指出，劉生最後經學校、家人勸說，以及校外基金會資助下，選擇就讀台大經濟系。（編輯：陳仁華）1140609