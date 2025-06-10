加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
首頁 / 生活

立榮航空耗資近131億 向法購入19架ATR72-600

2025/6/10 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北10日電）立榮航空今天宣布，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130.6億元），並額外保留3架航機採購選擇權，預計自2027年開始交付新機。

立榮航空今天召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機。

立榮航空發布新聞稿表示，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢，以因應國內線市場需求，進一步提升整體營運效能與市場競爭力。

立榮航空指出，這次新購的ATR72-600，配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，不僅節能環保，還能有效提高營運效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，在客艙設計方面，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質，為旅客打造更健康、舒適的搭機空間。

立榮航空表示，現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化，提供旅客更優質的服務。（編輯：張雅淨）1140610

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：