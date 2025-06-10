流域共好論壇移師高雄 陳其邁談南台灣治水經驗

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）天下雜誌舉辦「流域共好．南方行動倡議論壇」今天在高雄橋頭糖廠登場，高雄市長陳其邁除分享南台灣治水經驗，也呼籲中央與地方加強合作，才有足夠資金治水。

天下雜誌今天下午在高雄橋頭糖廠舉辦「流域共好． 南方行動倡議論壇」，環境部長彭啓明、屏東縣長周春米、陳其邁等人共同進行流域公約宣示。

這次論壇首度移師高雄，以「讓環境成為你的利害關係人」為主題，聚焦南台灣河川永續治理，展現公私協力守護流域堅定決心，攜手打造南台灣永續流域環境。

陳其邁致詞表示，高屏溪是高雄與屏東「母親之河」，外界常誤以為高雄缺水，實則高雄地處玉山、阿里山與中央山脈交會處，旗山溪、荖濃溪、濁口溪、隘寮溪等水系匯流於大樹地區，成為高雄重要優良地下水源。這些水系不僅供應涵蓋高雄，甚至延伸至台南南科與市區。

他指出，高雄供水除地表水外，也仰賴伏流水及再生水系統，未來也將規劃於永安興建海水淡化廠，全面提升水資源韌性，支應極端氣候下供水需求。

陳其邁表示，高雄市現階段再生水每天供應約8.3萬噸，預計未來將提升至約22萬噸，海水淡化每天供水量預計可達約20萬噸，這些備援水源策略，將提升城市面對極端氣候下供水韌性，確保市民穩定用水。

他指出，高市府近年投入污水處理與流域治理，愛河水質指標近年明顯改善，同時也包括鳳山溪等整治工程，推升污水下水道達成率與水質改善成效。

面對預算挑戰，陳其邁呼籲中央與地方加強合作，同時感謝這次透過天下雜誌等平台，集結公私部門與學術界力量，攜手推動高屏溪流域永續發展。

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天下雜誌說明，這次論壇從北台灣移往南台灣，以「讓環境成為你的利害關係人」為題，著眼企業與城市的發展，除了新穎建築、酷美設計，更把友善環境帶入企業與組織的營運。

天下雜誌也期待，藉由複製「為淡水河做一件事」倡議經驗，結合公部門、私人企業與民間力量，讓南台灣流域也能發聲，也能像淡水河流域一樣，朝向2030年脫離嚴重污染邁進。（編輯：戴光育）1140610