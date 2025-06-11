醫界爭取醫院主治醫師加班費減免所得稅

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）近期接連傳出醫院急診、神經科醫師荒，醫界積極爭取醫院主治醫師比照勞基法，加班費減免所得稅，以當月正常工時50%為加班免稅上限。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏今天下午接受媒體聯訪時表示，醫院正在失去最重要的人力資源，不僅是護理師，連醫院急診科、神經科醫師開始「入不敷出」，醫院醫師都跑到診所，因診所不用值夜班，所得稅計算較優惠，僅約3至5成收入需繳稅，但醫院醫師每筆收入都必須納稅。

朱益宏說，根據勞基法規定，加班費得減免所得稅，但醫院主治醫師並非勞基法適用對象，與醫院其他醫事人員，如護理等都適用勞基法不同，主治醫師的加班費無法減免，健康台灣相關會議指示研討此事，衛生福利部今天邀集醫療團體、財政部代表，中央健康保險署長石崇良主持。

朱益宏表示，醫院主治醫師加班費在所得稅賦稅減免，在會議中衛福部與醫界取得共識，財政部也沒有異議。加班上限等細節需要再研議，目前朝向加班時間不得超過正常上班時間50%，以「月」計算，較有彈性，符合臨床實務，如遇上較長時間手術等。

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台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，年輕醫師不願意投入急難重科別，醫院的醫師離開醫院體系主治醫師大量流向診所，背後反應出的醫師結構性問題，與不合理的稅負制度密切相關。現行制度下，醫院主治醫師幾乎全數收入列為薪資所得，最高稅率可達40%。

洪子仁呼籲政府應比照警消、軍人等特殊職業，對醫院執業醫師的值班費與加班費提供稅務減免。這不僅是對醫師勞動價值的基本尊重，更是保障全民就醫權益，避免醫院醫師流向診所造成結構性失衡的關鍵。（編輯：李錫璋）1140611