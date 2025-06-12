百歲翁天天爬山突主動脈剝離 北醫雙醫執刀救回

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（中央社記者曾以寧台北12日電）百歲高齡的蔡姓老翁幾乎每天爬山，今年突然發生急性主動脈剝離，面對手術的高風險，家屬一度陷入掙扎，北醫團隊派出2名主治醫師聯手執刀，助患者脫離鬼門關。

出生於民國15年的蔡姓老翁，幾十年來每天爬桃園虎頭山、和山友一起做運動操，還會做仰臥起坐等運動鍛鍊肌力，平日生活作息規律，體能維持良好。但今年4月，他在家中突發心跳與呼吸停止，先緊急CPR並送醫檢查後，被診斷為急性主動脈剝離，家屬一度陷入兩難抉擇。

台北醫學大學附設醫院心血管中心主任暨心臟血管外科醫師許傳智今天在治療成果記者會指出，患者當時心跳、血壓皆偏低，並出現心包填塞併發症，若不及時手術，48小時內恐有生命危險。但主動脈剝離手術本身風險極高，不僅可能發生腦中風等併發症，患者年齡更已超過傳統手術風險評估的上限95歲。

醫療團隊在術前與家屬充分溝通，蔡姓老翁也幾度詢問家人何時手術，家屬幾經考量，決定手術治療。團隊採「雙主治醫師」制度，由許傳智與心臟血管外科主任蕭鎮源聯手執刀，並肩與時間賽跑，運用關鍵血管吻合技術，順利完成手術。蔡姓老翁術後也積極復健，約1個月後順利出院。

蔡姓老翁的女兒表示，面對父親的生死關頭及極高風險，家人曾一度掙扎，然而父親手術意願強烈、配合度高，最終選擇相信醫師團隊專業。她感謝醫療團隊的耐心與細心，並期盼父親繼續健康長壽「呷百二」。

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蕭鎮源指出，主動脈剝離常見於長期高血壓控制不良、家族病史、動脈瘤體質，或患有結締組織疾病者，65歲以上高齡族群也為高風險群。其症狀多變，最典型為突如其來、撕裂感劇烈胸痛或背痛，有時可能放射至腹部與四肢；也可能出現呼吸困難、冒冷汗、意識混亂或單側肢體無力等類中風症狀。

北醫附醫院長暨心臟內科醫師施俊明表示，隨著台灣邁入超高齡社會，高齡者的醫療需求日益增加，醫療決策不再單憑年齡數字，更須綜合考量功能狀況、個別需求及病人意願，從病人角度出發，提供最適切且具尊嚴的醫療服務。（編輯：管中維）1140612