勞動部調高協助改善安衛環境專責人員薪資 4萬起跳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北13日電）配合行政院加薪政策，勞動部今天說，將調整在地方政府辛苦協助中小企業改善安全衛生工作環境的專責人員待遇，經調整後薪資全部新台幣4萬元起跳，並回溯至元旦起生效。

勞動部職業安全衛生組組長陳光輝今天接受媒體聯訪表示，勞動部一直都有跟地方政府合作，希望推動不分產業的中小企業工作環境輔導，因此訂定「勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」。

陳光輝表示，此計畫現有專責人員31人分佈全台，負責業務繁多，其工作內容為籌組在地專業輔導人力約450名投入中小企業臨場訪視輔導工作，每年訪視輔導約1萬5000場次。

另外，也鼓勵中小企業成立安衛家族，由在地績優的事業單位擔任核心企業，以大廠帶小廠方式，帶領家族成員落實職業安全衛生自主管理等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳光輝表示，根據歷年勞保職災資料統計趨勢顯示，接受輔導廠商職災發生率已呈現逐年下降趨勢，平均傷病率下降41.2%。

陳光輝說，配合行政院加薪政策，勞動部配合修正專責人員敘薪及調薪作業規定，並溯自1月1日生效，專責人員薪資經過調整都有達到4萬元以上，鼓勵專責人員加強輔導中小企業改善工作環境。（編輯：李錫璋）1140613