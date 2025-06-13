勞動部推數位比對機制 攜手電商把關不合格機械

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）喜歡進行木工、DIY的民眾，常會購買研磨機、木材加工用圓盤鋸等機械設備，勞動部攜手電商平台等從源頭把關，將導入數位比對機制，避免民眾買到不合格產品導致危險。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全署職業安全組長陳光輝於會中表示，研磨機、研磨輪、木材加工用圓盤鋸等勞動部列管指定機械設備，由於這類機械設備體積較小，事業單位或是喜歡DIY的民眾常常會透過線上購物通路購買。

不過，陳光輝表示，現在電商平台常常有展示或販售不符合規定產品，民眾若購買到不合格商品，可能造成危險，因此現在除了要求電商業者必須依「機械設備器具通路業者自律管理指引」規定自主比對及配合邊境管制政策，也透過勞檢機構抽驗及市場查驗，去年總計下架527件商品。

陳光輝說，為了進一步把關商品安全，今年與數位發展部數位產業署、中華民國無店面零售商業同業公會及蝦皮、momo、PChome、yahoo等各大電商業者合作，共同從源頭就管制商品安全。

陳光輝舉例，除了將全面稽核並下架違法指定產品外，7月底也會推出比對系統，盼協助電商業者導入數位比對機制，並將要求電商業者須要求賣家充分揭露製造/進口廠商代碼、產品型號及提供指定產品銘牌與TS安全標示等安全資訊，以利辨識產品安全性。

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陳光輝提醒，賣家於電商平台上架指定機械設備前，應確認產品是否辦理資訊申報網站登錄及張貼安全標示，才可販售及提供給勞工使用，若違反規定，最高可處新台幣200萬元罰鍰，且若有勞檢機構查到平台的標示不明或未完成資訊申報網站登錄者使用安全標示，最高也可處30萬元罰鍰，並要求限期回收或改正。

陳光輝表示，賣家如果需要查詢自己販售的機械設備是否為勞動部列管產品，可至「勞動部列管機械設備器具（375）產品認定諮詢」詢問，避免觸法。（編輯：管中維）1140613