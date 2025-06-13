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高鐵董事會推選 董事長史哲、總經理陳惠裕

2025/6/13 18:15（6/13 18:40 更新）
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台灣高速鐵路股份有限公司今天召開臨時董事會，會中推選行政院政務委員史哲擔任董事長。（中央社檔案照片）
台灣高速鐵路股份有限公司今天召開臨時董事會，會中推選行政院政務委員史哲擔任董事長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北13日電）台灣高鐵今天召開臨時董事會，會中推選行政院政務委員史哲擔任董事長，總經理則由原本的高鐵營運資深副總陳惠裕擔任。

交通部長陳世凱日前召開記者會宣布雙鐵人事案，台灣高鐵董事長由史哲接任，原高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長。次長伍勝園說，史哲將以航發會董事代表身分進入高鐵董事會。

台灣高鐵今天召開臨時董事會，會後發布新聞稿表示，推選財團法人中華航空事業發展基金會代表人史哲董事擔任董事長；同時通過聘任陳惠裕擔任總經理。

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台灣高鐵指出，史哲1969年出生，現任行政院政務委員，曾任行政院勞工委員會任勞工保險局總經理、高雄市新聞處處長、高雄市文化局局長、高雄市副市長、行政院文化部部長。

台灣高鐵表示，陳惠裕1960年出生，現任台灣高鐵公司營運資深副總經理，國立中山大學管理學院高階經營碩士；曾任長榮航空（股）公司課長，並於1998年進入台灣高鐵公司，歷任維修部副理、經理，車輛維修部資深經理、協理，場站設施部協理，維修處副總經理。（編輯：管中維）1140613

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