「誠品生活台南」開幕 年消費人群目標400萬人次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）「誠品生活台南」今天開幕營運，主訴求是全客層，台南市政府預估未來將創造500個工作機會，年消費人群目標400萬人次。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，「誠品生活台南」位於南區，佔地6000坪，目前引進93家廠商進駐，1至2樓是生活百貨，3至4樓是誠品書局，吸引台南在地客及外縣市客源，也讓國際觀光客融入這家南台灣誠品最大全新賣場。

透過 Google News 追蹤中央社

經發局表示，「誠品生活台南」由建築師羅耕甫操刀設計，榮獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎，雙層書店擁有豐富書量；「誠品繪本公寓」則是南台灣最大兒童館，集結歐美日等多國重量級繪本作家作品，增添文化亮點。

經發局預期「誠品生活台南」將吸引大量人潮及車潮，園區主要停車場出入口在中華西路1段70巷，交通局也規劃進場車輛優先經由新興路或新和東路轉新建路再往中華西路1段70巷進場，周邊同時設有大台南公車提供搭乘。（編輯：李錫璋）1140614