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研究：獨生幼兒社會能力受同儕影響大 建議提早就學

2025/6/25 14:19
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（中央社記者許秩維台北25日電）台灣師範大學研究發現，手足和同儕皆對幼兒社會能力發展具關鍵影響，獨生幼兒社會能力受同儕經驗的正向影響效果大於有手足幼兒，建議獨生子女提早上學，建立與同儕互動。

台師大今天新聞資料指出，為完整瞭解幼兒發展的歷程和變化，在國家科學及技術委員會經費補助下，台師大教育研究與創新中心、幼兒與家庭科學系自2014年起執行「台灣幼兒發展資料庫調查資料庫」計畫，目前收錄逾萬名36月齡、48月齡、60月齡幼兒的縱貫性研究資料。

台師大幼兒與家庭科學系副教授周麗端、助理教授黃淑滿帶領研究團隊，運用幼兒發展調查資料庫的資料，抽取「36月齡時有手足的幼兒」、「60月齡仍是獨生的幼兒」，合計1590名幼兒，分析獨立性、主動性、合群性、順從性等4面向，探討手足與同儕互動對社會能力的影響。

研究發現，「手足」和「同儕」皆有助於幼兒發展獨立性、主動性、合群性，對沒有手足的獨生幼兒而言，「同儕」更顯重要；手足和同儕對幼兒社會能力發展具關鍵影響，有手足和同儕經驗兼具的幼兒，在社會能力發展表現更為出色。

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周麗端表示，研究將「獨生幼兒」和「有手足幼兒」分開比較，結果發現「獨生幼兒」的社會能力4面向初期能力皆高於「有手足幼兒」，但「有手足幼兒」的發展速度皆高於「獨生幼兒」。

隨著幼兒年齡增長，黃淑滿提到，「同儕經驗」對幼兒社會能力的影響力逐年減少，但獨生幼兒社會能力受「同儕經驗」的正向影響效果仍顯著大於有手足幼兒；手足和同儕都有助於幼兒發展社會能力，對獨生幼兒來說，同儕也能發揮類似效果，因此建議獨生子女提早上學，及早建立與同儕互動的益處。（編輯：管中維）1140625

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