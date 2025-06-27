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雙北15縣市大雨特報 新北桃園等地區防大雷雨
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雙北15縣市大雨特報 新北桃園等地區防大雷雨

2025/6/27 15:13（6/27 15:37 更新）
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圖為中山區街頭民眾遇雨撐傘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）氣象署今天下午針對15縣市發布大雨特報，範圍包括北北桃，影響時間持續至入夜，另對新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等發布大雷雨即時訊息。

交通部中央氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天西半部地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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大雨地區為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區。

氣象署同時對新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息。（編輯：管中維）1140627

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
6月27日下午2時40分雷達合成回波圖。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
6月27日下午2時40分雷達合成回波圖。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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