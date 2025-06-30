蔡明忠課堂開講 付900億元代價不讓客戶失信任

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）富邦集團董事長蔡明忠在東海大學課堂分享經營風險體悟，曾因運動彩券「繳過新台幣100億元的學費」，防疫保單又付出900億元代價。他表示，經營最忌諱讓客戶失去信任。

蔡明忠三度站上東海大學講台，連續兩週講課，讓他感受到教書的錢難賺，備課、上課讓他精疲力竭，尤其在罹患鼻竇炎後，仍要站上講台3小時，笑說「當教授真的不容易」。

蔡明忠剖析momo電商的「後發先至」、新台灣大哥大的Telco+Tech長線布局，以及防疫保單面對灰犀牛危機的決策過程。他直言，「後發先至」的成功心法之一，就是分析對手的包袱，以策略抓準彎道超車時機，然後輕裝超越、重裝衝鋒，佔領最佳方位，全面火力攻擊。

蔡明忠說，富邦並非電商市場先行者，雖錯過PC時代的榮景，卻從2014年起直接攔截行動商機，投入APP與平台數據，2017年建立北區物流中心，2024年南區物流中心啟用，開啟雙物流中心時代，逐步形成短鏈配送、自有車隊包括電動三輪車與AI科技調度能力。

他強調，momo經營的靈魂是信賴，程度不亞於北富銀這樣的金融業。物流的建設讓momo在2023年疫情期間營收超過千億元，站上高峰成為台灣規模第一的電商。他一直提醒團隊，無論是電商、電信還是金融保險，最忌諱的就是讓客戶失去信任。

他也分享新台灣大哥大的「Telco+Tech」三階段戰略，先鞏固用戶黏著度與ARPU（每用戶平均營收），再用雲端和AI賦能企業用戶，最後進軍虛擬資產交易與MyCharge等科技新業務，「短期財報不是一切，真正要打造能承擔未來挑戰的體質」。

防疫保單事件更是他「戒之在貪」與「化危機為轉機」的重要經驗。2020年台灣產物首推法定傳染病保單，短期造成旋風，但也慘賠出場，當時國內外都已浮現警訊，但決策團隊未能及時踩煞車。

蔡明忠坦言，身為主帥，也沒能掌握狀況當機立斷，最終隨著Omicron爆發和政府的政策變動，導致風險控管機制全面瓦解，最終有超過8成的出險率，理賠金額一路飆升至900億元，創下台灣保險史最大理賠紀錄。

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蔡明忠回憶，父親從小教導的誠信與責任感，是他內心崩潰前最後的防線。他說，當時內部曾討論是否暫停理賠，但最終決定，即使賠光一切也要全部履約。

雖代價沉重，卻讓蔡明忠無愧於心，如今再次帶領富邦集團乘風破浪站上第一，回首一切，他微笑說，「財務虧損可以十年補回，信任失去就沒有第二次機會。」（編輯：吳素柔）1140630