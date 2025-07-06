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颱風丹娜絲來襲 7/7部分國際線航班異動

2025/7/6 20:06
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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲來襲，明天部分國際線航班異動，包含中華航空多班桃機起降航班延後，以及國泰航空高雄飛香港航班延後。

颱風丹娜絲影響空中交通，除了國內線航班明天上午全數取消外，部分國際線航班也有異動，旅客搭機前要留意航班資訊。

華航指出，明天CI601/CI602桃園往返香港取消；CI922 香港飛往桃園提前；CI151名古屋飛往桃園、CI107東京成田飛往桃園、CI121沖繩飛往桃園、CI111福岡飛往桃園、CI702馬尼拉飛往桃園、CI279高松飛往桃園、CI172/CI173桃園往返大阪、CI194/CI195桃園往返熊本、CI835/CI836桃園往返曼谷、CI783/CI784桃園往返胡志明市、CI703/CI704桃園往返馬尼拉、CI521/CI522 桃園往返廣州以及CI915/CI916桃園往返香港則延後。

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國泰航空指出，明天CX449高雄飛往香港航班，延後到下午1時40分起飛。

中國南方航空今天CZ3093/CZ3094高雄往返武漢航班，延後到明天上午7時/上午10時40分起飛。（編輯：張雅淨）1140706

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