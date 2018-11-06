在乎高雄挺高雄 號召17日上街頭

（中央社記者王淑芬高雄6日電）一群不接受只會批評高雄的民眾，近來在臉書「#weCARE高雄」粉絲團發文反駁辱罵高雄，串連要在17日站出來挺高雄，並擴大在地的聲量。

臉書「#weCARE高雄」近來湧入不少留言，很多在地的聲音紛紛表達並反駁一些未曾對城市發展付出的人，近來因為選舉辱罵批評、扭曲高雄的發展，讓他們很受傷。

留言的網友有畜牧業者，述說從事農企業在高雄築夢的故事；還有富春山農場的陳文億，談到放下營造工作返鄉務農，如今巡視木瓜園、整理枯枝老葉日子踏實、快樂的生活現況。

也有網友留言擔心高雄恐返回戒嚴威權時代，無法呼吸自由空氣等。

網球選手王宇佐留言說，他在台北成長與學習、走過世界大城，3年前他隨愛情腳步落腳高雄，選擇定居高雄，已習慣高雄的人文息氣；他抖落旅人身上的塵埃並定居高雄，因為這裡是他練習揮灑球技的天堂，更有讓他療癒心靈的環境，他喜歡高雄的溫度。

網友紛紛留言傳達在地的聲音，表達不接受由只會批評高雄的人來決定高雄的未來，號召見證高雄發展及改變、認同高雄進步價值的人，發起「1117高雄大氣球遊行」，鼓勵大家用雙腳展現守護高雄的力量。（編輯：吳協昌）1071106