立院司委會邀原轉會召集人蔡總統列席 朝野交鋒

（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院司法及法制委員會今天邀身兼原轉會召集人的總統蔡英文專題報告。民進黨立委李俊俋說，審總統府預算或法案才需列席，總統府非立法院監督對象；召委林為洲說，立法院有責任監督。

立法院司法及法制委員會今天邀請身兼總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會召集人的蔡總統，及原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒列席，就「原轉會各項工作預算執行狀況及原住民轉型正義政策推動計畫」進行專題報告，並備質詢。

但根據司法及法制委員會提供的列席官員名單，總統府因秘書長請假，僅由第二局局長邱昌嶽列席，行政院也因秘書長請假，由副秘書長何佩珊列席。

李俊俋在程序發言時表示，召委林為洲用心良苦，希望不是別有用心，今天議程是邀「原轉會召集人」也就是蔡總統列席專案報告，但總統府並不是立法院監督對象，只有審預算或總統府提出的法案時才需列席，立法院無權邀請總統府來做專案報告。

林為洲說，總統來立法院只有咨文時會到院會，但總統府秘書長、副秘書長常來委員會做法案報告、審查預算；因原轉會設立在總統府，召集人又是蔡總統，原轉會能指導行政院訂定原住民族歷史正義及權利回復條例草案，又使用公務預算聘用29人，這樣的單位有公權力、也有使用預算，「立法院就有責任要監督」。

林為洲表示，把原轉會這單位設在總統府，召集人又是蔡總統，「我們也很尷尬」，當然會發文請召集人來報告，不然也能「派員」由總統府秘書長、副秘書長來，但今天總統府都沒派人，「這樣也不算恰當」。（編輯：蘇龍麒）1071107