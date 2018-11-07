美國期中選舉 外交部：密切關注對台影響

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）美國6日舉行期中選舉，外交部長吳釗燮今天表示，駐美代表處密切觀察，希望了解選舉結果以及對台灣可能的影響，到目前為止，沒有需要擔心的地方。

外交部長吳釗燮、國防部副部長沈一鳴今天列席立法院外交及國防委員會，報告「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」，並備質詢。

針對美國期中選舉，吳釗燮會前受訪表示，駐美代表處密切觀察，希望了解選舉結果以及對台灣可能的影響；到目前為止，看起來跟選前的預估差不多，並沒有需要擔心的地方。

至於中國針對台灣邦交國的動作，吳釗燮說，中國隨時隨地都在做影響邦交國的動作，外交部密切關注，希望避免最壞的情況發生，努力維繫與所有邦交國的關係。

吳釗燮表示，對威權國家來講，通常會利用外在危機來轉移國內焦點，外交部要避免這種情況發生，因此針對中國內部發展或者是說中國針對台灣邦交國的動作， 都非常小心注意。

對於目前與邦交國的關係，他說，不評論個別國家，但整體邦交狀況，相對穩定。

另外，對於年底九合一選舉前的兩岸情勢，沈一鳴表示，就國防部掌握的狀況，中國除了例行性訓練，目前在台海周邊並沒有針對性的動作。

此外，IDF經國號戰機女飛官昨天完成夜間訓練，沈一鳴對此表示樂見這位女飛官完成第一階段的夜間單飛。（編輯：林興盟）1071107