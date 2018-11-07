陳副總統訪衛武營 讚達到區域均衡與文化平權

（中央社記者呂欣憓台北7日電）副總統陳建仁今天表示，高雄衛武營有很多好的藝術家、好的表演團隊，相信能真正達到區域均衡與文化平權的目標，他也期許衛武營讓全世界的眼光都能聚焦在台灣的一切美好上。

陳副總統今天下午參訪「衛武營國家藝術文化中心」，他致詞時表示，今天來到衛武營他感到非常驚艷，他小時候住在鳳山，對衛武營並不陌生，印象中是個小鎮，每次想要欣賞藝術表演，都必須千里迢迢跑到台北，相當不方便，因此，他一直都很期盼高雄也能有像台北兩廳院、台中歌劇院一樣的地方，有很多的藝術表演。

副總統說，希望未來能夠有更多的文化藝術都在衛武營表演，無論是台北或台中的表演經驗也能於此匯集，讓所有人都羨慕高雄有個衛武營，而且能欣賞到最好的表演，更重要的是，這裡有很多好的藝術家、好的表演團隊，相信能真正達到區域均衡與文化平權的目標。

副總統指出，衛武營有很好的建築，也有好的軟體，同時還有好的團隊在這裡經營，實在是南部人的福氣，令他充滿無限的盼望。

副總統說，當他看到衛武營這棟建築物時，感覺好像與大自然融合在一起，或許可以把它當作是海浪。因為這棟建築讓他想起小時候在西子灣游泳時，看到海浪漂過來的無限律動與海濤的聲音，是一種美與藝術的結合，總是帶給人許多的期望。

副總統也提到，高雄捷運的橘線上，除了衛武營，還有高雄海洋文化及流行音樂中心、大東文化藝術中心以及駁二特區。他希望高雄捷運的橘線能成為全台灣、全亞洲、全世界令人驚艷又羨慕的捷運線，讓這裡的藝術文化能夠做得越來越好。

副總統表示，他期許衛武營給台灣人民更好的藝術氣息，讓每個人都能在藝術中圓自己的夢，也讓全世界的眼光都能聚焦在這裡、聚焦在台灣的一切美好上。

隨後，副總統在衛武營副總監郭遠仙的導覽下，依序參觀音樂廳、歌劇院、戲劇院、樹冠大廳及展覽廳，並與正準備彩排的表演者互動寒暄，也親自體驗歌仔戲的樂器打擊，副總統特別感謝在場的藝術家，努力把台灣的特有文化保存下來，希望他們持續在自己的領域發光發熱，讓世界都看到台灣。（編輯：蘇志宗）1071107