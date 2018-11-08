防堵非洲豬瘟 違法攜帶疫區肉品擬最高罰30萬

（中央社記者蘇梨若台北8日電）為防範非洲豬瘟，行政院會今天通過「動物傳染病防治條例第45條之1」修正草案，針對旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，由新台幣1萬5000元提高為30萬元，將送立法院審議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院院會後記者會中轉述，行政院長賴清德就「動物傳染病防治條例」第45條之1修正草案裁示，有鑒於非洲豬瘟疫情嚴峻，為防範民國86年因走私豬隻導致台灣爆發口蹄疫疫情，重創養豬產業事件再次發生，這次修法將旅客違規攜帶生鮮或未煮熟的加工豬肉產品者，最高罰鍰額度提高至30萬元，以收嚇阻之效。

農業委員會動植物防疫檢疫局局長馮海東在記者會進行簡報時表示，台灣自9月1日起針對來自非洲豬瘟、口蹄疫疫區，違規攜帶家禽肉類產品的旅客均裁最高罰鍰1萬5000元，但違規情況有增無減，至11月4日止已裁罰148件，中國大陸佔其中93件。

農委會進一步說，目前中國大陸非洲豬瘟疫情嚴重，對台灣威脅最大，政府積極採取各項措施以防範傳入，將來也會依據違規情形來修訂現在的裁罰基準。

農委會副主委黃金城強調，雖然非洲豬瘟不會傳染給雞、鴨、鵝，但還是會有禽流感問題，因此只要是肉類製品，不管是熟肉還是生肉，都不得攜帶入境。

賴清德也請相關部會加強宣導及持續落實邊境檢疫措施，維護台灣農畜產業生產安全，並請農委會在送請立法院審議後，積極與立法院朝野黨團協調溝通，早日完成修法程序。（編輯：林孟汝）1071108