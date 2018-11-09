勞動事件法三讀 新制擬一年後施行

（中央社記者溫貴香、王承中台北9日電）立法院今天三讀通過勞動事件法，新法預計一年後施行。朝野立委都說，這是不分黨派全力推動重要法案；立委鍾孔炤表示，這是國際人權日之前送給勞工的最大禮物。

勞動事件法三讀前夕，台灣勞工陣線、全國產業總工會等團體下午在立法院召開記者會表示，這是勞動司法人權的一項指標性突破，對於勞工未來在遭遇勞資爭議時，更有機會接近司法正義，隨後關注法案二、三讀過程。

民進黨立法院黨團副書記長周春米下午偕同立委鍾孔炤、尤美女等人召開記者會表示，司法院預計一年後施行新制，期許司法院能加速相關配套措施，落實勞資爭訟公平化，因為，落實勞工權益保障不能等，「勞工的事就是我們的事，勞工的事大家都當成一回事」。

周春米表示，在新法施行後，勞工不必再千里迢迢跨縣市奔波，可就近選擇在工作地所在的法院訴訟，且大幅減輕勞工訴訟相關費用等；勞工過去常因擔憂尋求司法協助曠日廢時，依新法規定，法院必須在勞工聲請調解之日起30日內指定第一次的調解日期，且原則上要在起訴後6個月內審理終結。

鍾孔炤在法案三讀後發言表示，勞動事件法三讀，讓勞動訴訟迅速、專業、可負擔，在國際人權日之前通過勞動事件法，是給勞工的最大禮物。

尤美女表示，這項立法是司改國是會議重要決議，據勞動部統計，每年約有300件至450件違反性別工作平等法的申訴案件，內容包含職場性騷擾、性侵害和性別歧視，這些案件將來都有可能會進入勞動訴訟程序中。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委林為洲表示，法案通過還有很多工作要做，包括訂定相關辦法等準備期，希望最慢不要超過一年的時間，他也會監督司法院在最快時間把相關配套措施做好，讓這部法真正為勞工所用。

國民黨立委蔣萬安說，這是保障勞工司法人權的重要里程碑，希望司法院能夠就未來專業勞動法官、調解委員等相關人力遴選要更加重視並積極落實，並就新法相關的修法重點做宣導，讓更多勞工知道、利用這部新法。

「對不起，讓你們久等了」時代力量立委黃國昌說，這是一個遲到超過20年的法案，做為過程當中參與的一份子，心裡除了高興，其實是誠惶誠恐，希望這部法能夠實現對勞工朋友而言遲來的正義。

黃國昌說，立法標示多項重要原則，請司法院一定要貫徹，真正在實務上讓勞工得到迅速、經濟、專業有效率而且公正的裁判，讓勞工朋友不要像過去一樣，每每在職場上遭到違法對待時候，只能回家抱著棉被哭。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，根據司法院統計，近3年三級法院共終結1萬餘件的勞資爭議案件，一旦案件進入高院，每案平均終結天數至少200天，凸顯現行勞資訴訟程序對勞資雙方均造成巨大困擾。

李鴻鈞表示，朝野不分黨派希望未來法院不論是在調解勞資雙方或進入訴訟時，能快速、專業且降低訴訟障礙，改善勞工在訴訟程序當中的弱勢地位，進一步保障勞工權益。（編輯：張均懋）1071109