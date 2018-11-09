奧斯陸論壇移師台北 講者：台灣打破刻板印象

（中央社記者侯姿瑩、蘇梨若台北9日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」明天將於台北登場。來自俄羅斯的講者今天表示，台灣打破了很多刻板印象，讓大家看到在亞洲有蓬勃發展的民主政體。

奧斯陸自由論壇今年首度移師亞洲，10日將在台北舉行論壇。人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）於今天下午的記者會表示，10年前開始舉辦奧斯陸論壇，聚集不同領域的人士討論自由、人權議題。

對於選擇在台灣舉行會議的原因，格拉德斯坦先前透過電子郵件告訴中央社記者，考量的原因有很多，包括台灣民主化的發展、台灣致力維護言論自由與人權，以及現任政府對區域內人權倡議者的支持。比起首爾、東京，他認為現階段台灣是最適合的地點，台灣也有許多為人權奮鬥的組織與個人。

在論壇舉辦前夕，格拉德斯率領與會的國際講者出席記者會。俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）表示，沒有比台灣更適合舉辦這項論壇的地點；台灣打破了很多刻板印象，讓大家看到在亞洲有蓬勃發展的民主政體。

卡拉姆扎認為，有些刻板印象會以為某一些國家和民族沒有辦法承載民主政治，但台灣是推翻這個刻板印象的最好例子，同樣都是華人，但在台灣和中華人民共和國這兩個地方，政體截然不同、人民生活方式也不一樣。

他強調，民主政治並非哪一個國家或民族才能擁有，關鍵在於不同國家政治體系。

埃及演員、模特兒及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）則說，提到人權，許多人常覺得只有弱勢族群無法享有人權，但在威權或獨裁政治體制下，大家都無法享有人權。

他舉例，他來自富裕家庭，一直以來要什麼得什麼，但他出櫃後，陸續收到許多暴力威脅，因此離開家鄉埃及。他讚揚台灣不只在維護民主的價值、體制上是領導者，也致力維護LGBT（男女同志、雙性戀及跨性別者）權益。

柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）表示，來台參加奧斯陸論壇是因為她必須要發聲，這樣的聲音，不僅是要對抗中國，更是要對抗任何詆毀、抵擋民主跟人權的國家。她將於明天的論壇中談及柬埔寨獨裁政權的現況，以及公正自由選舉的重要。

關於對抗獨裁、威權政體的關鍵所在，卡拉姆扎說，很多威權政體覺得自己可以代表著整個國家，比如俄羅斯總統蒲亭認為自己代表俄羅斯、中國共產黨認為自己代表中國等。在此情況下，人民如果不同意這樣的看法就必須勇敢站出來發聲。

此外，論壇還包括科技人權對談等活動。其中一名講者戴偉平（Bill Tai）表示，他將於會中分享科技可如何用於改善溝通，以及協助政府提升治理。

他受訪時指出，科技的用途很廣，可被用在好事或壞事。他提醒，在民主國家裡，人民對科技用途有充分了解是很重要的事。

根據規劃，出席論壇的國際講者還包括巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西（Aayat Alqormozi）；越南歌手玫瑰（Mai Khoi）；BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）；脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）等人。（編輯：林孟汝）1071109