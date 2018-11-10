陳水扁欲出席受迫害音樂晚會 中監：未收到申請

（中央社記者趙麗妍、王淑芬台中10日電）「陳水扁新勇哥物語」今天指出，如果前總統陳水扁11日不能出席「阿扁總統受政治迫害10週年音樂晚會」，將北上向總統蔡英文攔車陳情；法務部矯正署台中監獄說，尚未收到申請。

社群網站臉書（Facebook）「陳水扁新勇哥物語」指出，「8日中午，中監的人奉部署之命特地到高雄住家，轉達長官要阿扁不能參加11月11日受政治迫害10週年音樂晚會的意思」。

競選高雄市議員的陳水扁兒子陳致中上午在競選辦公室受訪表示，不滿法務部透過中監傳話，這種做法讓他震驚、不解。

他說，父親準備資料要提申請前夕，法務部這種做法是讓受害者沒機會說明受害經過，違反公道正義。父親清楚表達不會、不應也不能缺席態度，將感謝支持者10年來不離不棄。

中監副典獄長李進國受訪表示，每月中監人員都會南下陳水扁住家例行性訪視，了解保外就醫時健康狀況，陳水扁如果要出席公開非醫療活動前，應提書面申請，但目前未收到申請文件，中監也沒代傳話要陳水扁勿出席晚會。

由一邊一國連線、凱達格蘭基金會共同舉辦的「一邊一國顧台灣、平反扁案討公道」阿扁總統受政治迫害10週年晚會，11日將於高雄市三鳳宮前舉行，陳水扁日前獲邀。（編輯：李明宗）1071110