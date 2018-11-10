立委提案 違規攜帶動物產品入境最高罰30萬

（中央社記者陳俊華台北10日電）非洲豬瘟疫情在中國大陸持續擴散，政府全力防堵疫情傳入，民進黨立委蘇震清提出動物傳染病防治條例修正草案，若旅客違規攜帶高風險動物產品入境，最高將重罰新台幣30萬元。

非洲豬瘟疫情在中國大陸持續擴散，距台較近的福建已淪陷。行政院農業委員會日前還在金門小三通旅客棄置的陸製香腸中驗出非洲豬瘟病毒。

民進黨立委蘇震清、莊瑞雄等人提出動物傳染病防治條例第45條之1條文修正草案，提案指出，台灣鄰近國家是口蹄疫或非洲豬瘟疫區，政府全力防範疫病境外傳入，若非洲豬瘟傳入台灣，將對畜牧產業造成巨大衝擊及嚴重損失，且非洲豬瘟無疫苗可防治，只能撲殺。

提案指出，入境旅客從國外攜帶肉製品具有高度傳播疫病風險，且旅客違規攜帶動物產品的種類繁多，像是動物角、犬貓食品、動物飼料、生鮮肉製品等，這些產品因檢疫處理程度不同，傳播疫病的風險也隨之不同。但像是非洲豬瘟的病毒，可存在冷凍豬肉達1000天，有必要重罰違規攜帶類似產品者。

提案指出，現行條文對旅客違規攜帶生鮮或未煮熟的加工豬肉產品者，最高可罰1萬5000元，但違規旅客人數並未明顯減少，顯然民眾仍心存僥倖，因此提出修法，將最高罰鍰額度從1萬5000元提高到30萬元。（編輯：林興盟）1071110