奧斯陸論壇登場 台灣證明民主人權是普世價值

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」今天於台北登場，人權基金會表示，台灣證明了民主、人權並不是西方獨有，而是普世的價值；台灣的科技發展也有助世界民主、人權。

奧斯陸自由論壇今年首度移師亞洲，並選定在台灣舉行活動。人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）致詞時表示，人權基金會10年前開始在挪威舉辦奧斯陸論壇，提倡自由、人權的重要。

對於會議選在台灣舉行，他表示，希望在亞洲舉辦奧斯陸論壇，把在挪威舉辦論壇的經驗帶到亞洲。雖然也有南韓、日本等選項，但他認為台灣是最好的地點，會議在台灣舉行，讓大家可以看到台灣從專制到民主的歷程，也可學習台灣的經驗。

他說，另一個重要的原因則是台灣的經驗再次確認，民主、人權不是西方獨有，而是普世的價值。同時，科技發展也與民主、人權有關。他表示，在場許多人的手機裡面都有來自台灣的公司所生產的零件。

他進一步表示，如果沒有台灣的公司製造的產品，很多人可能都變成中國共產黨的「奴隸」，因為中國也大量製造手機零件。他呼籲，如果在意自己手機裡的資料、隱私等，就要支持台灣，跟台灣站在一起。

論壇贊助單位之一、台灣民主基金會執行長廖福特致詞時分享台灣民主化的經驗，從戒嚴、解嚴到經歷3次政權和平轉移，選出第一位女性總統，政府推動轉型正義等。

廖福特說，台灣有過一段黑暗歷史、國際處境艱難，要實現普世人權還有一段路要走，但台灣已度過最黑暗的時刻，可以向世界各地的人權鬥士伸出援手。

他表示，在世界人權宣言將滿70週年之際，分享台灣民主經驗是很重要的事；在人權捍衛者宣言將滿20週年之際，他認為，最好的慶祝方式就是聆聽人權捍衛者的故事。

根據論壇議程，來台出席的國際講者包括巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西（Aayat Alqormozi）、柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）、越南歌手玫瑰（Mai Khoi）、同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）、BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）、俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）、脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）等人。

奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的人權基金會籌辦，自2009年起，每年在挪威首都奧斯陸舉行，來自全球各地的維權人士、異議分子、慈善家和科技企業家齊聚一堂，近年來，擴展到世界其他城市舉辦奧斯陸自由論壇子活動。（編輯：楊玫寧）1071110