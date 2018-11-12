蘇貞昌指遠近縣市好好合作 侯友宜稱雙北共榮

（中央社記者林長順、王鴻國、黃旭昇新北12日電）新北市長選舉政見發表會針對雙北合作議題，民進黨候選人蘇貞昌說當選後會跟隔壁及遠方縣市好好合作，國民黨候選人侯友宜說，會以主動積極態度推動雙北合作。

新北市選委會今天舉行公辦政見發表會，以辯論方式進行，在發問人提問部分，聯合報特派員葉英豪提問對台北市長候選人柯文哲跟高雄市長候選人韓國瑜所颳起的選舉效應的看法及未來如何推動雙北合作。

侯友宜表示，從這次選舉看到「韓流」，也看到人民的覺醒，對中央執政不力及藍綠惡鬥的厭惡，因此，應要不分顏色，好好做事。

侯友宜表示，他在新北市府做了很多與政治無關的事，例如推動「幸福保衛站」及找出高風險家庭，成功建構社會安全網，他都站在第一線並承擔，一生只認是非對錯，不認顏色，以主動積極態度，為民眾放下所有的身段，推動雙北合作共生共榮。

蘇貞昌表示，他要爭取持家的機會，但對於隔壁家會選出怎麼樣當家的人不置評，將來如果當選是要好好的跟隔壁家，跟遠方家好好的合作。

他表示，縣市長的選舉跟立法委員、總統選舉不一樣，市長是跟大家生活息息相關，所以市長要有方方面面、眼光、魄力、公平、溫暖。他當台北縣長時施政時真正能夠不分黨派、公平而溫暖，如果要合作也不是只有台北市，還要跟桃園合作。（編輯：卞金峰）1071112