新北政見會深澳生煤議題 侯友宜蘇貞昌交鋒

（中央社記者黃旭昇、王鴻國、林長順新北12日電）新北市長選舉電視政見會，能源政策受關注，國民黨候選人侯友宜表示，絕不核生煤許可；民進黨候選人蘇貞昌表示，能源政策與環保是嚴肅與科學議題，如果有污染，絕對不允許。

新北市長選舉電視政見會今天舉行，以辯論方式進行。會中提問人提及，深澳燃煤電廠攸關能源政策，目前雖停建但有民眾對中央政策會有髮夾彎的疑慮，擔心會繼續興建，請問雙方的態度如何。

侯友宜表示，這次深澳燃煤電廠停建最重要的意義是燃煤電廠破壞環境生態與人民健康，透過人民的力量全部站出來，告訴執政黨燃煤電廠是錯誤的決策。

侯友宜說，當時要興建深澳燃煤電廠時，以前說缺電，又因為執政黨政治算計而停建。新北市長候選人在這議題要如何展現態度才最重要，希望老縣長不要只講安全無污染，對是否核發生煤許可要確實表態。

侯友宜在政見會中，出示一張絕對不核生煤許可的承諾書，也請蘇貞昌提出承諾。他說，會支持蓋電廠，但要公民參與能源產業，讓用電需求有減法思維，並以創能、儲能、節能等，發展綠色能源並盤點能源在哪裡。

蘇貞昌說，30年前就反對核電廠，結果國民黨執政硬是把核三蓋在屏東，核一、核二、核四蓋在新北市，浪費幾千億，最後核四封存。立法院通過建立非核家園，而國民黨前總統馬英九說要重啟核四，侯友宜還跑去請教他談能源政策，好像老師上課。

蘇貞昌說，馬英九到底教了侯友宜什麼，才應該表示態度，而不是過去從未對環保、能源表態的人，現在選舉態度不一，甚至就只會講深澳電廠，且與侯友宜自己在臉書貼的文章相反矛盾。

蘇貞昌說，能源政策、環保議題是很嚴肅是很科學的議題，也是很專業的議題，專業應該由專業決定和判斷，不是選舉人用來選舉造勢的議題。

蘇貞昌表示，深澳電廠已不建了，現在連環評都已經撤回，如果內行有常識就知道不可能髮夾彎又突然說要建，如果要興建還得重走一段程序。

蘇貞昌強調自己的態度很清楚，與30幾年來的態度一樣強調環境保護。「如果有污染，我絕對不允許」。

蘇貞昌說，現在已經停建深澳電廠了，不要繼續消費深澳的議題，應該真正愛護新北市，像他一樣種樹、愛環境讓新北市更美、更好、更讓人稱讚。

在結論與受訪時，侯友宜表示，遺憾蘇貞昌對是否核發新設生煤許可沒有表態與承諾，這是沒有對能源政策負起責任。他說，中央可以一夕之間說不蓋燃煤電廠，也可以一夕之間興建，但只要不核發生煤許可就蓋不起來，這只要蘇貞昌一句話就夠了。

侯友宜說，將成立氣候變遷與能源政策委員會，因應能源需求，並負起應盡責任。（編輯：方沛清）1071112