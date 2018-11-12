侯友宜稱被抹黑 蘇貞昌指自己是受害人

（中央社記者林長順新北12日電）新北市長選舉政見發表會今天上午登場。國民黨新北市長候選人侯友宜強調正義、榮譽、國家，指自己被極盡抹黑；民進黨新北市長候選人蘇貞昌則表示，自己才是最早、最大的受害人。

新北市長選舉政見發表會 上午10時登場，新北市長選舉政見發表會以辯論方式進行，這是新北市長選舉以來，蘇貞昌、侯友宜兩位候選人首次公開辯論。

第四位提問人、自由時報特派記者李信宏問蘇貞昌如何降低中央執政及年紀大的包袱，問侯友宜未來政策是否朱規侯隨。李信宏並問兩人是否選前公布選舉經費。

侯友宜指出，無論環境怎麼走，他永遠做自己，全力拚選戰才是務實態度，而且建設是一棒接一棒，他不相信若蘇貞昌上來，會拆掉三環三線，還是要繼續做，沒有所謂朱規侯隨的議題。

他指出，正義、榮譽、國家是他不變的價值，他在新莊購地案、文大宿舍案受到極盡抹黑，但都不是事實。他不但有合法建物，也有繳稅、財產申報，全部照規矩來，他強調自己做事坦坦蕩蕩、一切合法。

蘇貞昌表示，講到抹黑，他是最早、最大的受害人，屏東選縣長連任時因為國民黨的造謠抹黑而落選。現在要選新北市長不是只有抹黑他，還抹黑他的阿公，他一直希望惡質的選舉文化以此為戒。

他說，這次在選市長，是新北市長朱立倫及侯友宜的期末考。過去13年積案、弊案太多了，一個副市長被抓去判10年，另外一個副市長不迴避的去當標新北市政府大工程的門神，現在第三個副市長在這裡選舉，這樣新北市政怎麼會專心。民主時代透過選舉檢驗候選人，蘇貞昌已經被檢驗一輩子了。（編輯：陳俊碩）1071112