新北托老議題 蘇貞昌侯友宜針鋒相對

（中央社記者林長順新北12日電）新北市長選舉政見發表會，針對托老議題，民進黨新北市長候選人蘇貞昌強調爭取長照經費，讓老人有快樂晚年，侯友宜提分級醫療照顧長輩，遠距視訊照顧偏鄉長者。不過，兩人也在假牙政策上針鋒相對。

新北市長選舉政見發表會今天上午10時登場，政見發表會以辯論方式進行，這是新北市長選舉以來，蘇貞昌、侯友宜兩位候選人首次公開辯論。

第一位提問人、蘋果日報記者曾佳俊問兩名候選人，新北市1年1600多億元預算，在不排擠其他單位預算下，如何照顧老人照護醫療及措施補強。

侯友宜指出，他在新北市7年廣設銀髮俱樂部400多處，日間照護據點250多處、公共托老37處，讓長輩有照顧、溫馨的好地方，尤其後期推動健康政策，減少長輩的衰弱期，讓長輩健康快樂。

侯友宜指出，面對長輩，未來在醫療上有城鄉差，尤其在分級醫療上對長輩照顧，偏鄉以遠距視訊照顧長輩，讓他們不要奔波勞累，在基層診所、藥局看診，讓他們轉診拿藥更方便，並以行動醫療解決不便。

提到蘇貞昌的假牙政策，侯友宜說，現在世界衛生組織趨勢，顧真牙比裝假牙更重要，新北市政府這幾年所做的符合世界潮流，目前推「80、20」計畫，以預防為主。

侯友宜說，蘇貞昌的擴大假牙補助，用大量補貼方式，讓老人還沒有要裝整口假牙就換掉，拔真牙換假牙，經費要新台幣25億元，他質疑花了錢能夠達到實際效果嗎，並批蘇貞昌以前也是債留子孫。

新北市長選舉公辦電視政見發表會12日上午10時登場，民進黨新北市長候選人蘇貞昌（前中）抵達會場，抽籤決定發表順序。中央社記者張皓安攝 107年11月12日

蘇貞昌則指出，他當縣長的時候，台北縣的老人佔7%人口，現在已經到14%了，他做老人安養機構，從6家增加到160家，民國90年在三鶯地區辦全國長照，是全國第一炮，93年2月，縣政府成立長照管理中心。他當行政院長的時候推十年長照計畫，就是現在長照2.0的原版。

他表示，塗氟保健很好，但是沒有牙齒要抹在哪裡，裝置假牙實在就是補救，不是所有的老人都要裝假牙，像他71歲了，牙齒好好的，不會用石頭把牙齒敲壞來裝假牙。台中、桃園、台南、基隆都辦了，只有新北市的老人輸人家，這就是不用心跟不關心。

蘇貞昌表示，他一定大大地再辦老人松年大學，讓它更好，各地要照顧老人，減少浪費，有效運用經費，並爭取中央的長照經費，讓新北市的老人有快樂的晚年。（編輯：卞金峰）1071112