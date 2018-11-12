新北市長選舉政見發表會登場 蘇貞昌侯友宜對決

新北市長選舉政見發表會12日登場，國民黨候選人侯友宜（左）及民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）先後到場。中央社記者林長順、張皓安攝 107年11月12日

（中央社記者林長順、王鴻國、黃旭昇新北12日電）新北市長選舉政見發表會今天上午10時登場。民進黨新北市長候選人蘇貞昌及國民黨候選人侯友宜先後到場。過程中一名男子向侯友宜抗議，立即遭警方壓制帶走。

新北市選委會上午10時在新視波有線電視錄製新北市長選舉公辦政見發表會，以辯論方式進行，採預錄後再託播，並透過YouTube直播，16日晚間在全市有線電視頻道播出。

蘇貞昌與侯友宜上午9時30分左右先後到達現場，兩人均未發言。侯友宜到場時，一名男子企圖衝向侯友宜，高喊「侯友宜官商勾結」等語，被現場警方當場制伏。

新北市長選舉政見發表會12日上午舉行，國民黨新北市長候選人侯友宜抵達會場時，一名男子企圖衝向侯友宜，當場遭警方制伏。中央社記者林長順攝 107年11月12日

新北市選委會上午9時55分進行順序抽籤。蘇貞昌抽中第二位，侯友宜則未到場抽籤，由選委會代為抽籤，抽到第一位發言。

新北市選委會表示，雙方依抽籤順序各申論12分鐘，再由4名公正人士擔任發問人，每人各一分鐘提問一題，每題各回答3分鐘，最後各結論12分鐘，加上主持人說明辯論會規則，預計整場活動將進行82分鐘。（編輯：卞金峰）1071112