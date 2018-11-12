侯友宜要大台北魚躍龍門 蘇貞昌要創新時代

新北市長選舉政見發表會12日登場，國民黨候選人侯友宜（左）及民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）先後到場。中央社記者張皓安攝 107年11月12日

（中央社記者林長順、王鴻國、黃旭昇新北12日電）新北市長選舉政見發表會今天舉辦，民進黨新北市長候選人蘇貞昌申論時要創新北的新時代；國民黨新北市長候選人侯友宜則要讓大台北整體發展「魚躍龍門」。

這場各界矚目的政見發表會，以辯論方式進行。今天上午10時登場，蘇貞昌及侯友宜先後到場。經過主持人洪清暉宣布發言順序抽籤後，蘇貞昌抽到2號，侯友宜則由主持人代抽為1號。隨後依序進行申論。

侯友宜首先說，很榮幸和老縣長同在辯論舞台，對當初在警政署長期間和蘇貞昌共同打拚的感情，在此先致謝，此外，他說明過去在擔任警察的日子拚生拚死，槍林彈雨中看到許多同仁倒下，但他為了社會治安仍努力走下去。

侯友宜表示，他來新北拚建設沒有退卻過，為治安取締違規是眾人罵的事，但他都承擔下來，因為對的事就勇敢向前走，若不幸殉職願國旗蓋棺，為國家奉獻犧牲。

因此，他對前人打拚都感恩，市政是與時俱進，一棒接一棒，他在既有基礎規劃願景，若把大台北形容是魚，從基隆的魚頭到魚尾是桃園整體發展，其中血管及骨架是三環三線，要逐步完成，把各新北市的各行政區的肌肉群，從捷運到哪裡都更就做到哪裡，整建防災型都更及城市風貌改變，社會福利及治安是魚鱗，有了魚鱗保護的建設才能完整，讓新北能「魚躍龍門」，讓大家安居樂業。

蘇貞昌申論表示，新時代來了，要好好把握，美中貿易戰愈來愈激烈，台商返台及外資投資，新北條件最好，要土地有土地要人才有人才，有台北商港及鄰近桃園松山機場，要組一個有效率團隊，立刻衝衝衝。

蘇貞昌表示，他最有魄力開闢工業區，解決水患。組成最關心市民的團隊，不僅招商引資，還要照顧市民生活及協助就業，他的效率就是快又省錢，爭取中央預算來建設新北，新北社宅號稱蓋7000戶，但一半是世大運選手村，他未來要爭取民間合作及政府出資、包租代管，他6年要推5萬2000戶社宅。

蘇貞昌強調，新北要有創意及說服力積極爭取的市長，不能慢慢走，資源會被別人搶走，市府要提供新住民母國語言的協助，組成最關心市民的市政府，要讓有經驗的人從校園到公園，全面體檢及改進。

蘇貞昌強調幫老人裝假牙的政見表示，市府要關心老人的健康尊嚴，現在有太多競爭型預算，不要選一個老是和中央抬槓的市長，選對人，會做事，四年可改變一座城市，創造新北一個新的時代。

新北市選委會上午10時在新視波有線電視錄製新北市長選舉公辦政見發表會，以辯論方式進行，採預錄後再託播，並透過YouTube直播，16日晚間在全市有線電視頻道播出。（編輯：方沛清）1071112