新北市長政見會直播 蘇貞昌侯友宜首次公開辯論

（中央社記者林長順新北12日電）新北市長選舉辯論式公辦政見會，今天上午10時將在新視波有線電視錄製，這是新北市長選舉以來，蘇貞昌、侯友宜兩位候選人首次公開辯論。

新北市選委會上午10時在新視波有線電視錄製新北市長選舉辯論式公辦政見會，採預錄後再託播，並透過YouTube直播，16日晚間在全市有線電視第三頻道播出。

影片來源：新視波 YouTube頻道

新北市選委會表示，雙方依抽籤順序各申論12分鐘，再由4名公正人士擔任發問人，每人各一分鐘提問一題，每題各回答3分鐘，最後各結論12分鐘，加上主持人說明辯論會規則，預計整場活動將進行82分鐘。

蘇陣營原本希望辯論會採交叉詰問方式進行，但侯陣營未接受，雙方協商後未達共識，辯論會依照選委會原來的方式進行。

另外，新北市長朱立倫昨天受訪時提及辯論式政見會提問公正人士為4大報社代表，引發爭議。蘇陣營認為選委會洩漏提問人名單，質疑選委會的公平性；侯友宜則表示，尊重選委會的安排。（編輯：唐聲揚）1071112