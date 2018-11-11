辯論式政見會 蘇貞昌認真準備侯友宜充滿信心

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北11日電）新北市長候選人蘇貞昌、侯友宜12日在新視波有線電視錄製辯論式公辦政見會，蘇貞昌表示，認真準備，希望有好表現；侯友宜說，他嫻熟市政也準備很久，對辯論充滿信心。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前被媒體詢及如何準備辯論的問題時表示，「我們平常就準備，每一步都是準備，過去我用一生的準備，為這一次新北的改變希望來奉獻。」

蘇貞昌今天上午則沒有安排行程，第一場行程是在下午2時起在林口及蘆洲等地舉辦「玩趣總動員-親子體驗互動Party」的活動。

蘇貞昌受訪時表示，今天特別挪出一點時間來看資料、做準備。因為明天就要上電視、談問題，所以今天也把所有的問題再看一下。

至於被問到有沒有甚麼特別要問侯友宜的問題時，蘇貞昌表示，他一向做事情就是用認真的準備，希望有好的表現，他的人生態度是「台上十分鐘，台下十年功」，就像他現在是用一生的準備，希望未來有機會能夠讓新北市更新更好。

國民黨新北市長候選人侯友宜今天一早就到桃園陪同桃園市長候選人陳學聖到市場拜票，下午還有包括在板橋第一運動場廣場舉辦板橋萬人團結大會等一連串造勢活動。

侯友宜受訪時也對明天的辯論會表示，雖遭受抹黑攻擊仍堅持正向選舉，他嫻熟市政也準備很久，對辯論充滿信心。對於公正人士提問人的對象完全沒有意見，完全尊重新北市選委會的安排。

侯友宜說，口才好不好無所謂，最重要是把事情說清楚，讓選民知道。辯論會就是談市政，不需要流於口水，市政工作他已接觸很長時間，將以平常心面對。

新北市選委會12日上午10時在永和新視波有線電視錄製新北市長選舉辯論式公辦政見會，雙方依抽籤順序各申論12分鐘，再由4名公正人士擔任發問人，每人各1分鐘提問1題，每題各回答3分鐘，最後各結論12分鐘。（編輯：李錫璋）1071111