蘇貞昌遺憾未交叉詰問 侯友宜感恩同台

（中央社記者黃旭昇、王鴻國、林長順新北12日電）新北市長選舉電視政見會今天錄影，民進黨候選人蘇貞昌對侯友宜不願意交叉詰問方式辯論感到遺憾；侯友宜則表示，以三個心情、三個政見、兩個價值面對政見會。

新北市選委會今天上午在新視波有線電視，錄製新北市長選舉公辦政見發表會，以辯論方式進行，採預錄後再託播，並透過YouTube直播，16日晚間在全新北市有線電視頻道播出。

民進黨候選人蘇貞昌會後受訪表示，如果可以採取交叉詰問的方式辯論會更好，因為市民要知道的問題、質疑的地方很多，只有用辯論式政見會方式，其實沒有辦法達到市民的渴望。

蘇貞昌說，他希望電視政見會可以有更長時間闡述政見，因為沒有其他場次可以辦。他原先就希望辦5場，結果沒想到最後只有一場公辦政見會。

蘇貞昌說，台北市10日、高雄市昨天都是由全國的電視台主辦辯論會，可以畫面更漂亮，但新北市選委會的政見會只有一個大頭框，新北市老是矮人一截，就是因為對手侯友宜不願意接受電視交叉詰問辯論，實在是很可惜。

蘇貞昌說，侯友宜閃躲後，終於肯在新北市民要求下低頭參加公辦政見會，這是半吊子的辯論，如果市民知道侯友宜是以這樣的運作方式，剝奪市民知的權利，使新北矮人一截，請用選票表示憤怒，以後候選人就不敢這麼樣的狂，這麼樣的只顧自己。

媒體問蘇貞昌如何看待對手的表現，他說，大家都在盡力。如果有交叉詰問就可進一步追問，但侯友宜都是閃躲的。距離投票愈來愈近，選民會對候選人多些觀察，並檢驗出候選人的能力、操守、人格。

蘇貞昌說，選民期待一個會做事的人出來當新北市長，從隨機的接觸中看到選民期待愈來愈高，他會更努力爭取最後勝利。

侯友宜在政見會後受訪表示，對於辯論有三個心情、三個政見、兩個價值。三個心情是，與蘇貞昌同台有不解之緣、做事不忘初心、參選是不請之勇。

侯友宜申論時說，這是人生的第一次選舉，有人勸他不要涉足政治，人生已圓夢何必淌渾水進入是非圈。但他感恩國家的栽培，所以「不請之勇」參選，因為不願意看見撕裂與仇恨導致台灣沉淪。

侯友宜所提的三個政見，包括「都更三箭」、建構社會安全網、成立氣候變遷與能源對策委員會。期許自己在新北市長朱立倫的既有基礎上，接棒建設新北市。他以一條魚的身體骨架、血管、肌肉比喻捷運「三環三線」的交通建設。

侯友宜說，將在溪北、溪南地區以「都更三箭」串起都市更新計劃，創造捷運都更、老舊翻新、公安都更。也將建構科技智慧型社會安全網作為魚鱗保護城市，才能魚躍龍門。

侯友宜說，運動中心與托育、托老都是老縣長以前沒有做的。他看見路邊的小販、計程車司機、市場攤販等人反映經濟不景氣，心裡難過，市場攤商就如一輩子的家人，他將會與這些人一起拚安居樂業的生活。

侯友宜說，對蘇貞昌與所有的朋友只有感恩及同理心，將正步對抗奧步，用正向力量追求定位不追求職位，單純一生只做一件事情。（編輯：李錫璋）1071112