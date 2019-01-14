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LINE好友破20萬 蔡總統抱愛貓向網友致謝

最新更新：2019/01/14 22:51

（中央社記者王承中台北14日電）總統蔡英文的LINE好友突破20萬人。蔡總統今天晚上抱著愛貓蔡想想，在LINE上用影片向網友致謝。蔡總統表示，請大家多多轉傳，讓辣台派的聲音越來越大。

蔡總統12日在臉書粉絲團上表示，很多人沒加她的LINE，每天都只看別人的，也不知道是真的還是假的消息，呼籲大家快來加LINE，她會固定傳一些好康的，「保證是真的」，LINE好友衝破20萬人，還會有驚喜。

今天晚上9時許，蔡總統再度在臉書發文感謝大家，短短兩個晚上她的LINE好友就衝破20萬人，並即將突破21萬，她會實現承諾，晚上10時，答應大家的驚喜會傳到LINE上，且只有她的LINE好友看得到。

今晚10時一到，蔡總統LINE發布一則短片，影片中蔡總統抱著愛貓蔡想想，先是向網友問好，並介紹她抱著的蔡想想。

蔡總統說， 她要跟蔡想想一起謝謝這幾天大家幫忙，她的LINE好友已經超過20萬，也希望繼續增加，讓更多人來分享她的訊息，也讓辣台派的聲音越來越大。

影片中的蔡想想帶著寵物治療用的頭套，乖乖地坐在總統腿上，總統說，蔡想想的頭上有一塊地方需要治療，才戴著頭套，最後蔡總統還代替愛貓，向網友說謝謝。（編輯：陸倩瑤）1080114

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