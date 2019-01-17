中國點名外企不當標示台灣 外交部強烈抗議

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）中國近日出版「網絡法治發展報告」，點名66家外企不當標示台灣，認為應予處罰。對此，外交部今天表達強烈抗議與嚴厲譴責，要求中方懸崖勒馬，切勿傷害兩岸關係良性發展。

中國近日出版「網絡法治發展報告」，內容卻聚焦國外企業網站如何標示台灣，報告稱，2017年的世界500強企業中，外企為385家，其中有66家錯誤標示台灣，53家外企錯誤標示香港，並建議依法予以處罰。媒體報導，這些外企包括NIKE、蘋果、西門子等。

外交部今天發布新聞稿表示，針對中國當局繼107年脅迫各國航空公司、跨國企業於網站上更改對台稱謂後，再次施壓國際企業的蠻橫作為，外交部表達強烈抗議與嚴厲譴責，嚴正要求中方懸崖勒馬，切勿傷害台灣人民的情感與兩岸關係的良性發展。

外交部指出，中國將本身行政司法管轄權及政治思維強加於外國企業之上，「不僅暴露其以政治手段干擾民間企業的邪惡意圖」，也違反國際商業自由運作的精神。

外交部再次呼籲國際社會不應沉默容忍，以免中國政府變本加厲，也籲請相關國家政府正視中方霸凌行徑，並採取必要行動，協助企業抗拒中方無理要求。

同時，外交部重申，中國政府必須正視中華民國台灣存在的事實，台灣絕非中華人民共和國的一省，也不受中國政府管轄，任何對台灣的打壓與矮化，只會造成台灣人民的厭惡，傷害兩岸關係發展與區域和平與穩定。（編輯：王永志）1080117