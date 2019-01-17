改造民進黨 卓榮泰要讓經濟回饋人民口袋

（中央社記者葉素萍台北17日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，民進黨改造過程中最重要的一環是讓人民在政策執行過程，生活能改善，經濟水準回饋到每個人民口袋，不是用冷冰冰的數字，而是給大家實在的感受。

卓榮泰今天由國策顧問暨電器商業公會全國聯合會理事長廖全平、國策顧問顏志發、台北市議員許淑華、簡舒培陪同，出席「2019台北電器空調影音3C電腦年終購物展」開幕儀式。

卓榮泰致詞表示，多年來，他年年出席電器展，今年當然也不缺席，無論工作如何調整、情勢如何改變，對民間經濟活動的努力及參與絕對不變。他始終相信並認為，政治工作應該要是非常美麗、和諧的，就像電視機呈現的顏色均衡；像音箱、音響流出的音樂那般和諧；像冷氣機一樣，讓舒適環境；也同冰箱一樣，使政治工作不會腐朽。

他說，希望透過電器展這樣的活動，讓台北市市民、甚至台灣所有的人民感受到，台灣產業界銜接世界一流、先進的水準，也能將世界最好的產品引進台灣，讓人民享受到科技進步並提升經濟活動。

卓榮泰強調，透過經濟活動提升，提出對的政策，讓人民過好的生活，就可以逐步達成民進黨對台灣人民所欠缺的承諾。這也是改造過程中最重要的一環，如何讓人民在政策執行過程中，生活能夠日日改善，經濟水準可以回饋到每個人民口袋，「不是用冷冰冰的數字，而是給予大家實在的感受。」（編輯：趙蔚蘭）1080117