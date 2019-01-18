美中台強盜說惹議 柯文哲：不能只看好處

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲在今晚的電視專訪中，針對美中台關係提出「強盜說」引發爭議；台北市副發言人陳冠廷說明，台灣在中美對抗下，過度傾向哪一方都有好處與壞處，但不能只看好處。

柯文哲在今晚台視播出的電視專訪中，被主持人問及蔡政府親美是否能撐大台灣在國際舞台上的空間，柯文哲則提出「強盜說」，指一個強盜搶銀行被逮補，法官問「你搶錢的時候，沒看到旁邊一大堆警察嗎？」強盜回答「我有看到錢，沒有看到警察」。

柯文哲還向主持人說，「妳這個理論是對的，可是妳忘記還有一個中國」。

對於哪個國家是強盜、銀行與警察，柯文哲下午出席活動受訪時，僅回答「看晚上專訪就知道了」，未多作解釋；陳冠廷傍晚告訴中央社記者，柯文哲的比喻並未影射任何人或國家，主要是強調做事不能只看好處。

陳冠廷說明，中美對抗下，台灣過度傾向任何一方都可能有好處和壞處，不能只看到好處，而是要謹慎評估台灣民眾的最大福祉。

他說，台灣在不到130公里的海峽旁面臨世界的政經軍事強國，這是台灣所面臨的挑戰，「我們除了感謝美國的善意之外，也必須正視其巨大挑戰、謹慎處理、多方觀察，做出對台灣最有利的決斷」。（編輯：吳協昌）1080118